باعت الشركات الأمريكية، منذ فبراير 2022، للاتحاد الأوروبي غازا طبيعيا مسالا بقيمة 66.7 مليار يورو تقريبا، ولولا العقوبات ضد روسيا كانت ستحصل على مبلغ أقل بمقدار 52.2 مليار يورو.

ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الأوروبية " يوروستات"، اشترى الاتحاد الأوروبي، خلال 20 شهرا من فبراير 2022 إلى سبتمبر 2023، ما يقرب من 61 مليار متر مكعب من الغاز من الشركات الأمريكية مقابل 66.7 مليار يورو، أو في المتوسط ​​3.1 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار يورو شهريا.

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وخلال ذلك، قبل عام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في المتوسط، زودت الولايات المتحدة 1.25 مليار متر مكعب من الغاز شهريا بقيمة 725 مليون يورو. بهذا الشكل، بلغت "القيمة المضافة" للعقوبات المناهضة لروسيا بالنسبة لشركات الغاز الأمريكية في السوق الأوروبية على مدى 20 شهرا، 36 مليار متر مكعب. وكلف ذلك الأوروبيين 52.2 مليار يورو، وخلال ذلك دفعوا للأمريكيين عن كل متر مكعب من الغاز ضعف ما كانوا يدفعونه قبل العملية الخاصة.

ويشار إلى أن الجانب الروسي، أعلن مرات كثيرة، أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وذكرت موسكو أن الأوروبيين رغم رفضهم العلني، يستمرون بشراء النفط والغاز الروسي من خلال وسطاء، لكن بسعر أعلى.

المصدر: نوفوستي