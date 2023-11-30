نوفاك: دول "أوبك+" قررت خفض إنتاج النفط إضافيا بأكثر من مليوني برميل يوميا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن دول "أوبك+" اتفقت على خفض إنتاج النفط إضافيا بمقدار أكثر من مليوني برميل في اليوم خلال الربع الأول من عام 2024.

وأوضح نوفاك في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الخميس، أن السعودية ستحافظ على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم، وروسيا ستزيد من خفض الصادرات من 300 إلى 500 ألف برميل في اليوم، بينما أعلنت الدول الأخرى أنها ستخفض إنتاج النفط طوعا بمقدار 700 ألف برميل في اليوم خلال الربع الأول من عام 2024.

ووصف نوفاك الوضع في الأسواق النفطية بأنه "مستقر"، مشيرا إلى أن هناك "ارتفاعا ملحوظا" للطلب بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2023.

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وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة "أوبك+" تهدف إلى "إزالة المخاطر من أجل المرور بفترة الطلب المنخفض في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار إلى أن تلك الأحجام التي سيتم تقليصها في إطار صفقة "أوبك+"، ستعاد إلى السوق تدريجيا في وقت لاحق.

وأكد أن "روسيا تنفذ تعهداتها بالكامل، ونحن كنا متمسكين بهذا الموقف دائما. والدول الأخرى، وقبل كل شي السعودية بصفتها المصدّر الأكبر، تنفذ التزاماتها بالكامل".

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.

وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024. كما يخفض بعض الأعضاء في المجموعة، وعلى رأسها روسيا والسعودية، الإنتاج إضافيا بشكل طوعي إلى جانب الأحجام المتفق عليها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" في فيينا يوم 1 يونيو 2024.

المصدر: وكالات