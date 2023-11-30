الذهب الأسود يعزز ارتفاعه بعد تسريبات عن اجتماع "أوبك+"

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع "أوبك+" وسط احتمال توسيع تخفيضات الإمدادات إلى الأسواق.

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.92% إلى 78.58 دولار للبرميل، صعدت عقود خام "برنت" بنسبة 1.11% إلى 84.02 دولار للبرميل.

وقال مصدر في "أوبك+" قبل اجتماع المجموعة وقت لاحق اليوم، إن "أوبك+" توصلت إلى اتفاق مبدئي لخفض إضافي لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.

وبحسب المصادر فإن السعودية ستستمر بخفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، بينما سيأتي الخفض الإضافي المعلن عنه اليوم من أعضاء آخرين.

وتم تأجيل اجتماعات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+" من 25 و26 نوفمبر 2023 إلى 30 من الشهر الجاري، ومن المقرر عقد الاجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو بعد أن كان من المخطط عقده بحضور شخصي في فيينا الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن "أوبك+" كانت بحاجة لمزيد من الوقت حتى يتفق الأعضاء المؤثرون في المجموعة مع بعض الدول الإفريقية على خفض أهداف إنتاجهم.

المصدر: رويترز + بلومبرغ