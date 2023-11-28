تطبيق إلكتروني يهدد المنتجات الإسرائيلية

يشهد فضاء الإنترنت انتشارا واسعا لتطبيق No Thanks الذي يحدد المنتجات المصنوعة في إسرائيل والشركات التي تدعمها، وذلك في إطار دعوات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

وبواسطة التطبيق يقوم المستخدمون بإجراء مسح ضوئي للرموز الشريطية للمنتجات وتحديد ما إذا كانت الشركات المصنعة لها داعمة لإسرائيل أم لا.

وفي خضم الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة تشهد عدة دول دعوات لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، ومنها تركيا، حيث أدى الصراع إلى زيادة حادة المناقشات حول الجوانب السياسية والاقتصادية للوضع.

وتدعو دول ومجموعات مناصرة لغزة وأفراد إلى اتخاذ تدابير اقتصادية مثل المقاطعة للتعبير عن التضامن أو إدانة تصرفات إسرائيل.

وقد حظي التطبيق باهتمام واسع في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيما فيديو توضيح لكيفة استخدام تطبيق No Thanks.

An application has been developed to boycott Israeli goods



Pro-Palestinian activists created the NoThanks app to identify products made by Israeli or Israeli-supporting companies. The video was filmed in Turkey.✊🏽🇵🇸🚩⚒ pic.twitter.com/C7t9VF5HrY — 🇵🇸🇮🇪🔻☭Long Live James Connolly ✊🏼(he/him) (@tnega74) November 25, 2023

NOW is the time to show how WE can resist atrocities by the 🇮🇱State of Israel and those that sponsor them.pic.twitter.com/4wgvZisOjV

The NoThanks app allows you to scan and cross-match with Israeli products and manufacturers that support Israel. If your app doesn't recognize the… — 💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 (@tkatsumi06j) November 26, 2023

وفي منتصف الشهر الجاري، تحدثت وسائل إعلام تركية عن انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا.

وقالت صحيفة "يني أكيت" التركية: "بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ بتركيا. ويتزايد الدعم لهذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".

ويشهد قطاع غزة الآن هدنة مؤقتة أبرمت بين "حماس" وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية، تتضمن تبادل أسرى بين الطرفين، وإدخال مساعدات إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية، عقب هجوم عنيف شنته إسرائيل على القطاع انتقاما بعد الضربة الموجعة التي تلقتها يوم 7 أكتوبر الماضي في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".

المصدر: وكالات