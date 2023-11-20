محكمة أمريكية تنظر في مطالبة شركة "يوكوس" لروسيا بـ 50 مليار دولار

ستنظر محكمة أمريكية في الأسس الموضوعية لدعوى مساهمين سابقين في شركة "يوكوس" ضد روسيا للمطالبة بمبلغ 50 مليار دولار.

وطلبت المحكمة من الأطراف تقديم تقرير حالة مشترك بحلول 5 ديسمبر المقبل، والذي سيقترح جدولا زمنيا لحل القضايا النهائية في هذا النزاع القضائي، حيث قررت المحكمة الفدرالية لمقاطعة العاصمة الأمريكية النظر في الأسس الموضوعية للدعوى التي يحاول المساهمون السابقون في شركة "يوكوس" من خلالها استرداد 50 مليار دولار من روسيا. وقد نشر القرار في قاعدة البيانات الإلكترونية للمحكمة.

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وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول في مسوغات الحكم: "يطلب من الأطراف تقديم تقرير حالة مشترك بحلول 5 ديسمبر 2023، يقترح جدولا زمنيا لحل القضايا النهائية في هذا النزاع القضائي".

وقالت أيضا إنها قررت رفض طلب روسيا القضية لعدم الاختصاص الموضوعي، كما رفضت القاضية طلب روسيا عقد جلسة استماع لاستجواب شهود المدعين. وبالعودة إلى عام 2015، فقد قدم الجانب الروسي التماسات إلى المحكمة الفدرالية الأمريكية في واشنطن حتى لا تؤكد قرارات التحكيم السابقة بشأن دفع تعويضات للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس"، حيث اقترحت روسيا رفض الالتماس ذي الصلة المقدم من شركات Hulley Enterprises وYUKOS Universal وVeteran Petroleum على أساس اتفاقية نيويورك ذات الصلة، وأيضا لأن هذه القضية تقع خارج نطاق اختصاص محكمة واشنطن.

وكان التحكيم الدولي، الذي تم إنشاؤه من خلال وساطة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قد أمر روسيا عام 2014، بدفع أكثر من 50 مليار دولار للشركات المرتبطة بمساهمي "يوكوس" السابقين: شركات Hulley Enterprises وYUKOS Universal وVeteran Petroleum، بعد 10 سنوات من النظر في القضية.

إلا أن روسيا استأنفت الحكم في محكمة هولندية، وفي نوفمبر 2021، أيدت المحكمة العليا في هولندا الاستئناف الروسي بشأن نقطة واحدة: هي أن المساهمين السابقين في "يوكوس" ارتكبوا احتيالا أثناء إجراءات التحكيم. والآن يجب على محكمة الاستئناف في أمستردام أن تعيد النظر في القرار المتعلق بهذه النقطة بالذات، فيما تم رفض الشكاوى المتعلقة بنقاط أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفسير أحكام معاهدة ميثاق الطاقة، وتم الاعتراف بالقرارات بشأنها بأنها نهائية.

المصدر: تاس