مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".

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وقال المراقبان، إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 50 جنيها مقارنة بنحو 49 جنيها خلال خلال صباح تعاملات اليوم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.

وتشير هذه الزيادة إلى نقص كبير في الدولار مع ارتفاع الطلب ما يؤدي لاتساع فجوة التسعير بين السوق الرسمي وغير الرسمي إلى نحو 19 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.

وقال أحد المراقبين لمصراوي إن زيادة الطلب على الدولار بسبب السفر أو أداء العمرة هو أحد العوامل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء بجانب ضعف المعروض في البنوك والصرافات.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب في أوروبا.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن

المصدر: مصراوي