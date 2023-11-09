بوتين وتوكايف يوقعان خطة للتعاون لمدة 3 سنوات

وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف عقب مباحثاتهما في أستانا اليوم الخميس على بيان مشترك، وخطة للتعاون الروسي الكازاخي للفترة 2024 - 2026.

وتزامن توقيع البيان المشترك مع الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق حسن الجوار والتحالف بين موسكو وأستانا.

وفي إطار خطة العمل اتفق الطرفان على:

- تطوير التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة للسنوات الثلاث المقبلة.

- التعاون بين الجمارك الفيدرالية الروسية ولجنة الدولة للإيرادات التابعة لوزارة المالية في كازاخستان للفترة 2024-2025.

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كما وقعت وزارتا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون في مشاريع لبناء محطات للطاقة الكهروحرارية في ثلاث مدن في كازاخستان.

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم إلى أستانا في زيارة رسمية عقد خلالها مباحثات مع رئيس كازاخستان.

المصدر: RT + نوفوستي