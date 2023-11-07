الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، وسجلت في تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى تاريخيا متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 17:05 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.23% إلى 28.5005 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وتتعرض العملة التركية لضغوطات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 30% إلى 35% سنويا، لدعم الليرة التركية.

المصدر: RT + بلومبرغ