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سوريا توقع عقدا مع روسيا لشراء القمح

مال وأعمال

سوريا توقع عقدا مع روسيا لشراء القمح
Globallookpress Robert Seitzhttpimagebroker.com#search
صورة أرشيفية
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أبرمت سوريا عقدا لشراء 1.4 مليون طن من القمح من روسيا.

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صرح بذلك وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا لوكالة "نوفوستي"، حيث قال إن سوريا "أبرمت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لصاح جمعية الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله".

وأشار الوزير إلى أن عملية الاستيراد تسير بسلاسة، وقد وصلت بالفعل كمية كبيرة من القمح إلى الموانئ السورية، وتابع: "نحاول الآن توسيع التبادل التجاري بين البلدين".

المصدر: نوفوستي

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