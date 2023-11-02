البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية فى 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وسيواصل البنك المركزي متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأكد أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت من 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

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المصدر: RT