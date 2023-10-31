إعادة تسمية مطار أبو ظبي الدولي

وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد بإعادة تسمية "مطار أبو ظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي"، وفقا لما نشرته وكالة "وام" اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد تزامنا مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد "مبنى المسافرين A" الذي يقام في 9 فبراير 2024.

ومطار أبوظبي الدولي هو مطار دولي يقع في عاصمة الإمارات على بعد 30.6 كم شرق المدينة وهو ثاني أكبر مطار في الإمارات، ويمتد على مساحة 742 ألف متر مربع.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين A الجديد في المطار إلى 45 مليون مسافر سنويا، ويسمح بتنفيذ إجراءات السفر لـ11 ألف مسافر في الساعة.

المصدر: RT + وام