تركيا تعلن تطبيق دخول مأجور للأجانب إلى مسجد آيا صوفيا وتحدد التاريخ

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، أن دخول السياح الأجانب إلى مسجد آيا صوفيا في إسطنبول سيكون مأجورا اعتبارا من 15 يناير المقبل.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام تركية: "زيارة آيا صوفيا ستصبح مدفوعة الأجر للسياح الأجانب اعتبارا من 15 يناير 2024، أما بالنسبة للمواطنين الأتراك الذين يزورون المسجد للعبادة سيظل الدخول مجانيا".

وبحسب الوزير فإن القرار استند إلى توصية من منظمة "اليونسكو"، التي طلبت بوضع "خطة لإدارة الزيارة" للمسجد، وأشار إلى أن السياح والمصلين اعتبارا من التاريخ المذكور سيدخلون إلى المسجد من مداخل مختلفة لتجنب الارتباك.

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وعن ثمن تذكرة الدخول إلى مسجد آيا صوفيا، أفاد مصدر في وزارة السياحة التركية، بأن الدخول إلى المسجد في الوقت الراهن مجاني لجميع الزوار، لكن سيتعين على السياح الأجانب الدفع اعتبارا من 15 يناير 2024.

وأضاف المصدر أن سعر تذكرة الدخول لم يتم تحديده بعد، وسيتم نشر المعلومات حول هذا الأمر في وقت أقرب لتاريخ 15 يناير المقبل.

وفي منتصف العام 202، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي أمام العبادة كمسجد، وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.

المصدر: RT + نوفوستي

المصدر: نوفوستي