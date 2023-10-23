البورصة الروسية في المنطقة الخضراء والدولار عند أدنى مستوى في أكثر من شهر

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، كما صعدت العملة الروسية وتم تداول الدولار دون مستوى 95 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.10% إلى 3272.17 نقطة.

في حين، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.33% إلى 1084.95 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 32 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 94.97 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع روبل واحد إلى 100.72 روبل.

كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 5 كوبيكات إلى 12.96 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: RT