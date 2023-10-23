الشيكل الإسرائيلي عند قاع سنوات قبل اجتماع مهم للمركزي الإسرائيلي

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ العام 2014، ويأتي ذلك قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الإسرائيلي.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.12% إلى 4.0624 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في عدة سنوات منذ العام 2014.

Bloomberg

ومنذ بدء المواجهة في المنطقة تتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات، وتقوم بتسجيل مستويات قياسية، دنيا فبتاريخ 16 أكتوبر الجاري سجل الشيكل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015، حيث بلغ 3.8461 شيكل للدولار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث السياسة النقدية واتخاذ قرار حول سعر الفائدة.

وفي وقت سابق، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

المصدر: RT + بلومبرغ