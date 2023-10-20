المركزي التركي يعدل توقعاته إزاء التضخم

عدل البنك المركزي التركي توقعاته إزاء معدل التضخم المتوقع في البلاد لنهاية هذا العام صعودا إلى 68.01%، وجاء ذلك بحسب بيانات صدرت عن المنظم التركي.

وقال البنك المركزي التركي: "في التقرير الأخير (سبتمبر 2023)، بلغ مؤشر أسعار المستهلك [CPI] في نهاية العام 67.22%. وبحسب الإحصائيات الحالية (لشهر أكتوبر) فإن مؤشر أسعار المستهلك في نهاية العام سيكون عند 68.01%".

وفي 21 سبتمبر 2023، قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.

المصدر: تاس