الإمارات.. خطة لإطلاق خدمة "التكسي الجوي"

أعلنت "آرتشر للطيران" الرائدة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن خططها لإطلاق خدمة "التكسي الجوي" في أبو ظبي.

كذلك أعلنت الشركة توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "آرتشر للطيران"، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك "فالكون للطيران" و"غال أمروك"، على دعم هذه المبادرة الاستراتيجية.

ولا تزال شركة "آرتشر للطيران" تجري مناقشات مع العديد من الشركات الأخرى، إذ تخطط الشركة للإعلان عن مذكرات تفاهم إضافية خلال فعاليات معرض دبي للطيران التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، و"مؤتمر الطيران والوقود البديل" الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني خلال شهر نوفمبر في دبي.

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وتسعد "آرتشر للطيران" بالعمل مع شريك التصنيع العالمي "ستيلانتيس"، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات، لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ، بهذه المناسبة: " قامت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً بزيارة المقر العالمي لشركة آرتشر للطيران في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، والتعرف على التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية إصدار التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. ونهدف في الهيئة العامة للطيران المدني للموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي وترخيصها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع للتعاون معهم لجلب التاكسي الجوي الكهربائي إلى الدولة".

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "يسعدنا العمل مع شركة آرتشر للطيران لاستضافة باكورة عملياتها الدولية في أبوظبي. إن إطلاق عمليات التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات سيساهم في التخفيف من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل".

وقد نجحت "آرتشر للطيران" في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من نخبة من الشركات الاستثمارية والرائدة في قطاع الطيران.

المصدر: وام