مصر تزيد رسوم العبور في قناة السويس

قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن.

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وتشمل الزيادة ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال "LPG" وناقلات الغاز الطبيعي المسال "LNG" وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

كما أقرت زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لسفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة (السفن الأخري).

ومن المقرر تطبيق الزيادات اعتبارا من منتصف يناير 2024.

وأوضح المنشور الملاحي الصادر عن إدارة التحركات أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.

المصدر: RT