ارتفاع أسعار النفط والأعين على الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار متابعة الأسواق لأحداث الشرق الأوسط، وبعد بيانات أظهرت تراجع مخزون الذهب الأسود في أكبر مركز لتخزين الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.48% إلى 84.14 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 1.31% إلى 87.13 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بواقع 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ6 من أكتوبر الجاري.

إقرأ المزيد

كذلك أفادت البيانات، بأن مخزونات النفط في "كوشينج"، الذي يعد أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، انخفضت بنحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع.

المصدر: RT + بلومبرغ