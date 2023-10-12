بعد مرسوم رئاسي.. الروبل الروسي يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

قفزت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يلزم مجموعة من الشركات ببيع إيراداتها من العملات الأجنبية بالروبل في بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 3.16 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 97.04 روبل، وقبل ذلك التداولات سجلت العملة الأمريكية قراءة دون 97 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر الماضي.

في حين، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.22 روبل إلى 103.22 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ومساء أمس وقع الرئيس الروسي مرسوما يلزم 43 شركة تنشط في التصدير ببيع إيراداتها من العملات الأجنبية بالروبل في البورصة الروسية، وسيتم تطبيق المرسوم لمدة 6 أشهر.

وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق العملات المحلية ودعم العملة الروسية.

وبموجب المرسوم سيتوجب على الحكومة الروسية في المستقبل القريب تحديد كمية العملات الأجنبية التي سيتوجب على الشركات بيعها.

المصدر: RT