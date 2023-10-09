"أوبك" محذرة الأسواق: صناعة النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار

رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والطويل، وقالت المنظمة، إن صناعة النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب.

وقالت المنظمة، في تقريرها لآفاق النفط العالمية الصادر اليوم الاثنين، إنه من المتوقع نمو الطلب على الطاقة حول العالم بنسبة 23% حتى عام 2045 أو حوالي 3 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا كل عام.

ورفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على النفط لعام 2045 بمقدار 6 ملايين برميل يوميا إلى 116 مليون برميل يوميًا، وذكرت أن استهلاك الخام قد يرتفع إلى أعلى.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج دولها الأعضاء، إذ تتوقع حاليا ارتفاع الإنتاج من 34.2 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 37.7 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، ثم وصوله عند 46.1 مليون برميل قبل حلول عام 2045.

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كذلك تتوقع "أوبك" ارتفاع إنتاج النفط من الدول خارج المنظمة من 65.8 مليون برميل يوميا في عام 2022 إلى 72.7 مليون برميل يوميا في 2028 قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 69.9 مليون برميل يوميا بحلول 2045.

وتتناقض وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في توقعاتها للنفط العالمي مع وجهة نظر خبراء وتوقعات مؤسسات آخرى، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، الذين أشاروا إلى أن الطلب قد يصل إلى ذروته هذا العقد.

المصدر: رويترز + تاس