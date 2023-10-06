رئيس أوزبكستان في لقاء مع بوتين: نتوقع زيادة التجارة مع روسيا إلى 12 مليار دولار في 2023

صرح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائايف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان بحلول نهاية العام الجاري 2023 قد يصل إلى 12 مليار دولار.

وجاء التصريح خلال لقاء جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوزبكستان في موسكو اليوم الجمعة، حيث وصل ميرضائايف إلى روسيا لعقد مباحثات مع القيادة الروسية.

وقال الرئيس الأوزبكستاني: "لم يكن لدينا مثل هذا النمو في حجم التجارة، ونعتقد أنه سيكون بحلول نهاية العام 12 مليار دولار".

إقرأ المزيد

وأشار ميرضائايف إلى أن حجم التجارة بين البلدين يزداد بالمتوسط كل عام بنسبة 20% وإذا استمر هذا المنحى ستصل التجارة الثنائية في غضون عامين أو ثلاث إلى 20 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي