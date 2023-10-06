تقرير: إسبانيا تتصدر معدلات البطالة في أوروبا

أظهر تقرير إسباني انخفاض معدلات التوظيف في البلاد، لتتصدر إسبانيا معدلات البطالة في أوروبا بواقع 2,722,468 عاطل عن العمل.

وحسب تقرير لوزارتي العمل والضمان الاجتماعي، فإن فقدان وتيرة النشاط أدى إلى تسجيل شهر أسبتمبر الماضي أدنى معدل لخلق فرص عمل على مدى الأعوام الأربعة الماضية والأقل منذ عام 2016.

وقالت صحيفة abc الإسبانية إن هذه البيانات المتعلقة بفقدان الوظائف أطلقت جرس الإنذار بين العاملين في الإدارة العامة، إلى درجة أن النقابة الرئيسة لموظفي الخدمة المدنية طلبت عقد اجتماع طارئ مع وزارة المالية، لمعالجة أسباب العدد الهائل من تصفية العقود على مختلف المستويات من الوظائف.

ووفق الصحيفة، يشكل الانخفاض الحالي قرابة 40 ألفا في أعداد المنتمين إلى القطاع العام وشبكة الضمان الاجتماعي، أي ضعف الانخفاض الذي حدث في العام الماضي، وهو الأعلى على الأقل منذ عام 2009، وفق الإحصاءات الرسمية للضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة التي تم فيها ممارسة نظام العقود قصيرة الأمد، خلال فترة الصيف، أثرت على 30% من موظفي القطاع العام.

ولفت التقرير إلى أن هذا التباطؤ في سوق العمل أثر على أرقام البطالة، حيث تعد الزيادة في البطالة بمقدار 19,768 شخص لهذا الشهر، هي الأعلى منذ عام 2018.

ونتيجة ذلك، بقيت إسبانيا في سبتمبر الماضي تتصدر معدلات البطالة في أوروبا بواقع 2,722,468 متعطل عن العمل.

المصدر: abc spain