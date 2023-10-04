"كيا" لم تؤكد خبر إغلاق أعمالها في روسيا حتى نهاية العام

لم تؤكد مؤسسة "كيا روسيا ورابطة الدول المستقلة" لمراسل RT أنها ستغلق أعمالها في روسيا حتى نهاية العام الجاري.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام أن صالات عرض سيارات Kia و Hyundai، أخذت تبيع ما تبقى لديها من سيارات بسعر أغلى من المعتاد وتغير اللافتات، وتسرح الموظفين.

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وجاء في رد المؤسسة على سؤال RT: "شركة - "كيا روسيا ورابطة الدول المستقلة" تواصل نشاطها بشكل طبيعي ومراكز البيع والصيانة تعمل بشكل متعاد".

وأكدت الشركة أنها تواصل تقديم كافة التزاماتها في مجال الصيانة والضمان للسيارات وفقا للوائح المعتمدة.

المصدر: RT