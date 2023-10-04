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انخفاض أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط قبل اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء وسط حالة من الترقب في الأسواق لبيانات مخزونات الخام الأمريكي، ونتائج اجتماع مجموعة "أوبك+" المرتقب.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.43% إلى 88.85 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 90.58 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتنتظر الأسواق اليوم نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+"، المنعقد عبر الإنترنت، ويتوقع الخبراء والمحللون أن تبقي المجموعة على استراتيجية تخفيضات الإنتاج دون تغيير.

المصدر: RT + بلومبرغ

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