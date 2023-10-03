مصر تبحث مع تركيا آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية الأسبوع المقبل

كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، في مصر يحيى الواثق بالله، أن القاهرة ستبدأ بحث آلية التبادل التجاري مع تركيا بالعملات المحلية، الأسبوع المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقده سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شين، مساء الثلاثاء، بمناسبة عقد الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في القاهرة، أوضح يحيى الواثق بالله قائلا: "إن البنكين المركزيين في البلدين، سيناقشان آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية الأسبوع المقبل".

وكان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير قد زار تركيا على رأس وفد رسمي لبحث التعاون بين الجانبين، بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى مستوياته، ما قطع حبل توتر سياسي دام 10 سنوات، حيث اتفق مع نظيره التركي على التبادل التجاري بالعملات المحلية من حيث المبدأ.

وأضاف الواثق بالله، أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بالعملات المحلية سيكون على نسبة 25% أو 30% فقط.

وبين الواثق بالله أن تلك الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، فمصر تعاني من نقص الدولار والأمر نفسه تعاني منه تركيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد جزء من حجم التبادل التجاري للتعامل عليه بالعملات المحلية، لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، لتوفير نقد أجنبي يمكنهم من استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.

المصدر: "الشروق"