مصر.. دخول قرار حظر تصدير البصل حيز التنفيذ

يبدأ اليوم الأحد، في مصر تنفيذ قرار حظر تصدير البصل والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

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وجاء القرار بعد أن وصلت أسعار البصل إلى مستويات قياسية، حيث تخطى سعر الكيلو مستوى 25 جنيها، رغم أنه في بداية الموسم لم يتخط أكثر من 10 جنيهات.

ومراعاة لضبط الأسعار في الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطن، قرر مجلس الوزراء في 20 سبتمبر الماضي إصدار قرار حظر التصدير، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وبحسب تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق.

تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج البصل، بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، خلف الهند والصين والولايات المتحدة وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

وتزرع مصر سنويا مساحات من البصل تقترب من 200 ألف فدان، واقتربت صادرات البصل خلال العام الماضي من 470 ألف طن.

المصدر: الأهرام