اليونان تكشف عن مشروع نقل عبر الحدود مع تركيا

كشف نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فرانجويانيس عن مشروع لبناء جسر عبر الحدود بين اليونان وتركيا، لتسهيل العبور بين البلدين.

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وقال المسؤول في مقابلة مع صحفية، إنهم يتجنبون التطرق إلى المواضيع الحساسة في علاقات أثينا مع أنقرة. وأشار إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال 29 مجالا مختلفا أبرزها النقل، والبيئة، والسياحة والتجارة.

وأفاد باتخاذ خطوات هامة لتعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات الـ 3 الأولى من إطلاق الأجندة الإيجابية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإحياء السياحة، والتسهيلات التجارية وحماية المدنيين.

ولفت المسؤول إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال لقائهما الأخير في نيويورك، على مواصلة الأجندة الإيجابية بين البلدين.

وأكد أن الهدف المشترك للبلدين حاليا هو إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول بعض المواضيع، خلال القمة المرتقبة يوم 7 ديسمبر المقبل، بمنطقة سلانيك اليونانية.

وفي سياق مواصلة الأجندة الإيجابية بين أنقرة وأثينا، تعتزم الأخيرة، بحسب فرانجويانيس، بناء جسر على الحدود بين البلدين عند معبر "إيبسالا"، وذلك بحلول العام المقبل 2024.

وأوضح أن الهدف من بناء الجسر هو تسهيل عمليات النقل والعبور على الحدود التركية اليونانية.

المصدر: الأناضول