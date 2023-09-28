"روساتوم" الروسية تصدر بيانا توضيحيا حول إمداد الولايات المتحدة باليورانيوم

أصدرت شركة "روساتوم" بيانا توضيحيا، اليوم الخميس، حول إمدادات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه تم تعليقها.

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وصرح ممثل شركة "روساتوم" بأن المعلومات المتعلقة بتعليق صادرات اليورانيوم من روسيا غير صحيحة، وقال إن "شركة "روساتوم" تفي بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع العملاء الأجانب بالكامل".

وكانت صحيفة تابعة لشركة "روساتوم" الروسية قد ذكرت قبل ذلك في قناتها على تطبيق "تلغرام" أن روسيا أوقفت تصدير اليورانيوم من سان بطرسبرغ إلى الولايات المتحدة بسبب عدم وجود تغطية تأمينية للشحنات.

وأفادت الصحيفة: "لقد توقف تصدير الوقود النووي من موانئ سان بطرسبرغ في روسيا إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التغطية التأمينية".

وأضافت أن "ذلك أسهم في زيادة الأسعار العالمية لليورانيوم"، ونقلت ما يُتداول من أن سعر رطل اليورانيوم صعد في 25 سبتمبر الجاري إلى 70 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2011.

وعزت الصحيفة ارتفاع الأسعار إلى عوامل أخرى ومنها حالة عدم اليقين بشأن إمدادات اليورانيوم في العالم، ولا سيما بعد أن توقعت شركة "كاميكو" الكندية خفض الإنتاج هذا العام، فيما أرجأت شركة "أورانو" الفرنسية العمل بعد الانقلاب في النيجر.

المصدر: نوفوستي + تاس