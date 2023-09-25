مصر تطرح مزايدة عالمية ضخمة

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، عن طرح مزايدة عالمية جديدة تضم 23 منطقة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول.

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وأوضح الوزير المصري أن المزايدة العالمية الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول Ganope، والتي تضم 23 منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب)، وهي 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي توفر نافذة تسويقية متطورة كليا للفرص البترولية المتاحة.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي.

المصدر: RT