"روساتوم" الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا

كشف المسؤول في شركة "روساتوم" الروسية إيغور كوتوف عن تحطيم الشركة رقما قياسيا جديدا في إطار تنفيذها لمشروع محطة "أكويو"، وهي أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

إقرأ المزيد

وقال كوتوف، وهو رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في شركة "أتوم أينيرغوماش" التابعة لـ"روساتوم" اليوم الاثنين: "سجلت صناعة الهندسة النووية الروسية رقما قياسيا في تاريخها بعد أن شحنت هيكلا جديدا لوحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية في تركيا، وتم ذلك من معمل "أتوماش" في مدينة فولغودونسك بمقاطعة روستوف (جنوب روسيا)".

وبحسب المسؤول الروسي، فإن الهيكل الجديد يعد خامس هيكل يتم شحنه خلال العام الجاري 2023 من منشأة "روساتوم" في فولغودونسك، ويعد هذا الرقم رقما قياسيا.

وأشار إلى أن المعدات الجديدة سيتم إرسالها إلى العميل بالضبط بعد 3 سنوات من تاريخ شحن الهيكل الأول لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة.

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010.

وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

وبعد أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها، ستولد محطة الطاقة النووية حوالي 35 مليار كيلووات/ساعة سنويا. وفقا للتوقعات، سيغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

المصدر: نوفوستي