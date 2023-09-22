روسيا.. وصول مصيدة قلب المفاعل النووي المصري لموقع التركيب

أعلن موقع "الضبعة" التابع لشركة روس أتوم الروسية عبر تليغرام، تأهيل مصيدة قلب المفاعل النووي المصري، أول قطعة نووية في المفاعل استعدادا لتركيبها.

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وأوضح موقع الضبعة: "غادر صباح اليوم العنصر الأخير من جهاز تحديد موقع الصهر - جسم "مصيدة الذوبان" - موقع تخزين البضائع الثقيلة إلى موقع تركيب الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية".

وتابع الموقع: "استغرقت "الرحلة" بأكملها حوالي ساعة. حيث تعد مصيدة قلب المفاعل النووية أول معدة كبيرة الحجم يتم تسليمها إلى موقع بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر".

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT