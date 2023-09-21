بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة مع تباطؤ التضخم

قرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة اليوم الخميس بعد 14 عملية زيادة للفائدة على التوالي، وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل معدل التضخم مستويات دون التوقعات.

ووفقا للقرار الصادر فإن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة عند 5.25%. وصوت 5 أعضاء بلجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت معدل الفائدة مقابل 4 أصوات لصالح الرفع.

وأدى قرار بنك إنجلترا المفاجئ بثبيت الفائدة إلى انزلاق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7% في أغسطس، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8% في يوليو، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا بدأ سلسلة من التشديد النقدي منذ نهاية 2021، في محاولة لكبح التضخم، ليصل بمعدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر لأعلى مستوى منذ 15 عاما.

ويتوقع بنك إنجلترا حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 0.1% في الربع الثالث.

ويأتي قرار المركزي الإنجليزي بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، رغم تشديد لهجته إزاء الفائدة بالمستقبل.

وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4%، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، لكنه ألمح إلى أنه وصل إلى ذروة التشديد النقدي.

وفي السياق، رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، قائلا إن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية".

وانخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأمريكي. تعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن 9.3% في يوليو، ولكنها بعيدة عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي السويدي.

المصدر: BBC + sky news + AP