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الإمارات تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

مال وأعمال

الإمارات تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033.

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وأفادت الوزارة في بيان، بأن العائد على السندات بلغ 4.91%، ما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.

ووفقا للبيان سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليارات دولار، ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار، بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.

المصدر: وام

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