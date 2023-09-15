إضراب يصيب قطاعا "حيويا" في الاقتصاد الأمريكي

أعلنت نقابة عمال السيارات الأمريكية (UAW) إضرابا جماعيا في مصانع شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس" ما يهدد الولايات المتحدة بأضرار اقتصادية جسيمة.

وقال رئيس نقابة عمال السيارات الأمريكية شون فين، في خطاب بث على القناة الرسمية للنقابة على موقع "يوتيوب" اليوم الجمعة: "اليوم (15 سبتمبر 2023) ولأول مرة في تاريخنا، ثلاثة أعضاء كبار سيضربون عن العمل في وقت واحد".

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ويطالب أعضاء النقابة شركات السيارات الأمريكية بزيادة كبيرة في الأجور، وتحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات وحوافز أخرى.

وكانت النقابة الأمريكية قد حددت يوم أمس موعدا نهائيا لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق بحلول الخميس، لذلك قررت النقابة البدء في الإضراب.

ويعمل حوالي 150 ألف عضو من النقابات العمالية في مصانع أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات بالولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي