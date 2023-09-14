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السعودية تسجل أدنى معدل تضخم في 16 شهرا

مال وأعمال

السعودية تسجل أدنى معدل تضخم في 16 شهرا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية في أغسطس الماضي إلى 2% نزولا من 2.1% في يوليو، حسب بيانات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في تقرير اليوم الخميس، إن التضخم الشهري ظل مستقرا دون تغيير مقارنة مع يوليو 2023.

ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية الأدنى خلال 16 شهرا أو منذ مارس 2022 البالغ 2% أيضا حينها.

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وتأتي نسب التضخم السنوي المسجلة في أغسطس 2023، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8%، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% خلال أغسطس على أساس سنوي؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.

المصدر: الاقتصادية

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