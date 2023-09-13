الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد تقرير "أوبك"

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات ضعف الإمدادات مقارنة بالطلب، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية.

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وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.57% إلى 89.35 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 92.54 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ.

وأمس صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.5% وأغلقت عند 92.06 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي، كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 88.84 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة "أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر يوليو 2023.

وأظهر التقرير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ