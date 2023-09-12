 
مباشر

منظمة التجارة العالمية تكشف عن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

منظمة التجارة العالمية تكشف عن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w149

قالت منظمة التجارة العالمية إنه من المتوقع أن تؤثر العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، بشكل سلبي على معظم اقتصادات العالم.

وأضافت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية لعام 2023: "حتى التوترات التجارية الثنائية يمكن أن تقلل من النمو الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات العالية التكامل. على سبيل المثال، تبين أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تسببت بخسائر في الرفاهة الاجتماعية بحدود 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين و0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وبنفس الشكل، من المتوقع أن يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تأثيرها السلبي على معظم الاقتصادات، حيث اصطدم الاقتصاد الروسي بأكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يزعم تحقيقه
الاتحاد الأوروبي يزعم تحقيقه "تقدما" في مكافحة التهرب من العقوبات ضد روسيا

ووفقا للتقرير، يؤثر التوتر الجيوسياسي عادة على الدول المنخرطة في تمزق العلاقات التجارية، أكثر من البلدان الأخرى التي تلتزم بالحياد وقد تستفيد من ذلك.

على سبيل المثال، ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، أدت "التوترات" في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى زيادة في توريد المنتجات المصنعة إلى الولايات المتحدة من بلدان نامية أخرى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"