مصر تبحث امتلاك أقوى المعدات الروسية لتحقيق الأمن الغذائي

ناقش وزير الزراعة المصري مع مسؤولي شركة "روس سبيتسماش" الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية، إمكانية التعاون بين الجانبين وخدمة السوق في مصر.

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هو محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج، حيث كلف الوزير المصري بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.

وأشار القصير إلى أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف نشرها بالسوق المصري.

ومن جانبه، أكد الجانب الروسي على سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة 30% خلال العام الماضي، كما أكد ان المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لما تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

وأكدت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية أن مشاركتهم في معرض "صحاري" الذي يعقد بالقاهرة حاليا تهدف إلى التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه إلى تبني نظم الميكنة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت أن الموسسة الروسية تضم عددا كبيرا من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكافة أنواعها والتي يمتد عمرها لنحو 200 عام، منها شركات متخصصة في إنتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وأيضا معدات الري الحديث، وعدد أخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصري وضرورة قيام الشركات الروسية بعرض نماذج من المعدات والآلآت الزراعية التي تتناسب مع السوق المصري ببعض محطات قطاع الزراعة الآلية، وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة فضلا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسية داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزا لوجيستيا لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الإفريقية.

المصدر: RT