بوتين يعرض الميزات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأقصى الروسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المستثمرين لاغتنام الفرص والاستثمار في منطقة الشرق الأقصى الروسية، الغنية بالموارد والثروات الطبيعية.

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وفيما يلي ميزات منطقة الشرق الأقصى الروسي، والتي أشار إليها الرئيس الروسي في خطابه في الجلسة العامة بمنتدى الشرق الاقتصادي:

الشرق الأقصى هو أولوية استراتيجية لروسيا خلال القرن الحادي والعشرين.

42% من المساحات التي تنتشر عليها الغابات والموارد الطبيعية والألماس والمعادن وغيرها موجودة داخل روسيا.

تشكل منطقة الشرق الأقصى 40% من أراضي روسيا، يوجد هنا نحو نصف غاباتنا واحتياطياتنا من الذهب، وأكثر من 70% من الثروة السمكية والألماس، وأكثر من 30% من التيتانيوم، والنحاس وغيرها.

هناك امتيازات على مستوى الجمارك والضرائب داخل روسيا لمساعدة أوساط الأعمال في الشرق الأقصى.

الكثير من الأقاليم الشرقية في روسيا تدخل ضمن أفضل المناطق الاقتصادية حول العالم، والنتائج والمؤشرات أوضح دليل على ذلك.

استخراج الذهب في الشرق الأقصى زاد بـ1.6 مرة والفحم بـ2.8 مرة.. أي أن الإنتاج يتضاعف.

تمكنا من دراسة واستخراج فقط 35% من الحقول ومناجم المعادن في الشرق الأقصى. كل ذلك يعطي ضمان لمخزون الدولة الاستراتيجي من المواد الخام.

ديناميكيات الاستثمار في الشرق الأقصى أسرع بـ 3 مرات من ديناميكيات الاستثمار في عموم روسيا.

خصصنا 2.3 تريليون روبل (حوالي 24.4 مليار دولار) لمشاريع تطوير المناطق في الشرق الأقصى.