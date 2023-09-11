تركيا.. بيانات حديثة عن البطالة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع معدل البطالة خلال يوليو من العام الجاري 2023 إلى 9.4 بالمئة على أساس سنوي.

إقرأ المزيد

وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، بأن معدل البطالة خلال يوليو الماضي انخفض بمعدل 0.2 نقطة مقارنة بيونيو الماضي ليبلغ 9.4 بالمئة.

وبينت أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 38 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و291 ألفا.

وتراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 إلى 9.7 بالمئة بمعدل 1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

المصدر: الأناضول