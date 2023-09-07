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مصر تعلن ارتفاع النقد الأجنبي لديها على مدى عام كامل

مال وأعمال

مصر تعلن ارتفاع النقد الأجنبي لديها على مدى عام كامل
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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثاني عشر على التوالي ليبلغ في أغسطس الماضي نحو 34.928 مليار دولار.

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وأوضح البنك أن ذلك مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار في يوليو السابق له بزيادة بلغت نحو 50 مليون دولار.

وارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 5 % بنحو 1.737 مليار دولار ليبلغ 34.878 مليار دولار في أغسطس الماضي مقارنة بنحو33.141 مليار دولار في أغسطس 2022.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

المصدر: RT

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