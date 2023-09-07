خطة أردوغان تدخل حيز التنفيذ

نشر في الجريدة الرسمية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى والذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى 3 سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة الفترة من عامي 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.

وبناء عليه، بلغت توقعات النمو لهذا العام 4.4%. في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2024، و4.5% في عام 2025، و5% في عام 2026.

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ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65% نهاية العام الجاري، بينما جرى تحديد هدف التضخم عند 33% للعام المقبل، و15.2% لعام 2025، و8.5% لعام 2026.

وبحسب البرنامج فمن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2024 و2.9% في نهاية فترة البرنامج.

وسيبلغ معدل البطالة 10.1% في نهاية العام الحالي، ووفق البرنامج فإن الهدف بخصوص معدل البطالة هو 10.3% للعام المقبل، و9.9% لعام 2025، و9.3% لعام 2026.

في حين تشير التقديرات إلى أن الصادرات ستصل إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج أن تصل إلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، و302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، و372.8 مليار دولار في 2024، و388.9 مليار دولار في 2025، و414 مليار دولار في 2026.

المصدر: الأناضول