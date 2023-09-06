كم تستورد مصر من أسماك اليابان وما خطورتها؟

نفى أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، صحة ما تردد من أنباء عن وجود أسماك قادمة من اليابان تمثل خطورة على المواطنين.

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ووصف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـRT، كل ما يتردد في هذا الأمر بالشائعات.

وأوضح أن حجم استيراد مصر الأسماك من اليابان لا يتعدى 1% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية.

وكانت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر شيرين زكي، قد أثارت ضجة كبيرة عندما حذرت من تناول أسماك الماكريل المستوردة من اليابان.

وكتبت الدكتورة شرين زكي على صفحتها: "تم رصد مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة أحد أنواع سمك الماكريل، وأن جميع النظريات بشأن أن المادة هي كبريتات النحاس، لا بد من حسمها بإجراء التحاليل المعملية التي تؤكد ماهية هذا اللون".

وطالبت زكي في بيان لها، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحري الأمر في الأسماك الواردة إلى البلاد، وتشكيل لجان للتفتيش والفحص وسحب العينات وإعلان النتائج لطمأنة المواطنين، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن أي منتج غذائي تظهر به علامات غريبة من حيث اللون أو الرائحة أو الملمس أو القوام.

وناشدت زكي المواطنين الذين تعرضوا لتلك الظاهرة بالتوجه إلى أحد فروع معهد بحوث صحة الحيوان ومركزه الرئيسي بشارع نادي الصيد أو أحد فروعه في المحافظات، لإخضاع تلك الأسماك للتحاليل المعملية التي ينفرد بها المعمل من حيث التخصصية والكفاءة.

وتثير الدكتورة شيرين زكي الجدل بالحديث عن تلقيها مناشدات من الأهالي بشأن ظهور علامات غريبة وخطرة في بعض الأطعمة، وكانت أخرها مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة أحد أنواع سمك الماكريل.

المصدر: RT