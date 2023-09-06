انخفاض أسعار النفط بعد قفزة ملحوظة

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو طفيف، رغم تداولها عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.28% إلى 86.44 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.28% إلى 89.79 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 2% بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023.

وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية.

المصدر: RT + بلومبرغ