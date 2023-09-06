ألمانيا تضاعف مشترياتها من الأسمدة الروسية

زادت ألمانيا في النصف الأول من هذا العام استيراد الأسمدة الروسية بواقع 3.3 ضعف مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بقيمة قياسية بلغت 151.3 مليون دولار.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الألمانية، أن ألمانيا اشترت في النصف الأول من العام الجاري، ما قيمته 151.3 مليون دولار من الأسمدة من روسيا، بينما في السنوات الخمس السابقة في النصف الأول من العام، اشترت الشركات الألمانية أسمدة روسية بقيمة 45.5 مليون دولار في المتوسط.

وأصبح هذا المؤشر الأعلى منذ عام 2008 حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 2016 عندما بلغت قيمة مشتريات ألمانيا من الأسمدة الروسية 105.2 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي