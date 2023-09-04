بوتين للمشاركين في منتدى الشرق الاقتصادي: من المهم ضمان الأمن الغذائي وتشكيل سلاسل توريد جديدة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة ترحيبية للمشاركين في منتدى الشرق الاقتصادي، إلى أهمية تشكيل سلاسل توريد جديدة في العالم وضمان الأمن الغذائي.

وقال الرئيس الروسي في رسالة نشرت في الموقع الرسمي للكرملين: "في الجلسة العامة للمنتدى وجلسات النقاش في الحدث سيتم مناقشة آفاق توسيع التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني. من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل إنتاجية ولوجستية جديدة أكثر كفاءة، وتحديث أنظمة النقل والطاقة، فضلا عن ضمان الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة".

وأضاف، أن منتدى الشرق الاقتصادي أثبت نفسه كحدث دولي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان.

وشدد على أن المنتدى "يتعامل تقليديا مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التعاون لجميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأكد أن المنتدى، المنعقد تحت عنوان "على طريق التعاون والسلام والازدهار"، يعكس سعي روسيا لبناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين، وقال بوتين، إن "روسيا منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق حول القضايا الملحة، كما تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى بناء نظام للعلاقات بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".

وسيعقد المنتدى الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وسيعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، بأن عشرات الدول أكدت مشاركتها في المنتدى الاقتصادي.

المصدر: RT