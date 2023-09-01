"موديز" تكشف عن نظرتها للاقتصاد التركي

حسّنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6% إلى 4.2%، ولعام 2024 من 2% إلى 3%.

وبحسب تقرير أصدرته الوكالة بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت "موديز" نمو الاقتصاد التركي 4.2% خلال العام الجاري، و3% عام 2024.

وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6% خلال 2023، و2% العام القادم.

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وأشارت إلى تجاوز النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان التوقعات في النصف الأول من 2023، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا.

المصدر: الأناضول