انخفاض اليورو أمام الدولار

تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.0895 دولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وأمس الأربعاء صدر التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من 2023، ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية بلغ النمو 2.1% على أساس سنوي، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى زيادة قدرها 2.4%.

وفي أوروبا تنتظر الأسواق اليوم نشر تقدير أولي عن التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس الجاري، ووفقا للمحللين، فقد تباطأ التضخم إلى 5.1% من 5.3% في الشهر السابق.

المصدر: برايم + بلومبرغ