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انخفاض اليورو أمام الدولار

مال وأعمال

انخفاض اليورو أمام الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.0895 دولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

انخفاض اليورو أمام الدولار
Bloomberg

وأمس الأربعاء صدر التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من 2023، ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية بلغ النمو 2.1% على أساس سنوي، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى زيادة قدرها 2.4%.

وفي أوروبا تنتظر الأسواق اليوم نشر تقدير أولي عن التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس الجاري، ووفقا للمحللين، فقد تباطأ التضخم إلى 5.1% من 5.3% في الشهر السابق.

المصدر: برايم + بلومبرغ

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