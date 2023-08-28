مصر تنجح في تحويل الصحراء إلى أرض خضراء (صور)

نجحت مصر بعد أكثر من 20 عاما بتحقيق حلمها في زراعة واستصلاح أراضي الصحراء، حيث تمكنت من زراعة أراضي توشكى وشرق العوينات.

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بدأت مصر زراعة مشروع توشكى لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما وأنشأت له خصيصا مطارا لتصدير منتجاته من الخضروات والفاكهة إلى دول العالم، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، أن هناك مساحة كبيرة من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكي فقط ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء.

ونوه السيسي بأن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، موضحا أن ما تشهده منطقة توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة.

يعد مشروع "توشكى" واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، في إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروع توشكى نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعي للدولة المصرية، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضي زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل والتي يمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.

وإعادة إحياء مشروع توشكى تطلب توصيل المياه القادمة من بحيرة الشيخ زايد إلى دليلين لينقلا المياه لأفرع رئيسية هي 1 و2 و3 و4 بإجمالي أطوال 385 كيلومترا بالإضافة إلى رفع منسوب المياه إلى مستوى الأرض بارتفاع 32 مترا من خلال محطات رفع عملاق وأحواض للطرد.

وتم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترات، كان يمنع وصول المياه إلى 300 ألف فدان، وبعد التغلب عليه بدأت مرحلة إقامة ومد شبكة الكهرباء الداخلية، فتمت إقامة 12350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترا، بالإضافة إلى 23 موزع جهد متوسط و234 غرفة تحكم كهرباء وتحكم ومبنى إداري و660 كشكا من أكشاك محولات التوزيع وتركيب 78 ألف عمود كهرباء.

المصدر: RT