لأول مرة في تاريخ مصر.. قناة السويس تحقق إيرادات بمليون دولار في ساعة واحدة

نجحت هيئة قناة السويس بمصر في تحقيق إيرادات وصلت إلى مليون دولار في ساعة واحدة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

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وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن قناة السويس سجلت مليون دولار في الساعة كمجموع قيمة الإيرادات لأول مرة في التاريخ.

وفي الـ6 من أغسطس أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن إيرادات قناة السويس الجديدة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن هذا الرقم يعد رقما تاريخيا في أرباح قناة السويس، مشيرة إلى أن قناة السويس الجديدة أضافت لهذا الشريان العالمي المهم، حيث ساهمت في توفير العملة الصعبة من خلال السفن المارة بالقناة.

كما أوضحت أن قناة السويس تشهد تطويرا كبيرا على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا التطوير أدى إلى تحسين الخدمات بالقناة وتقليل وقت الانتظار واستيعاب أكبر للسفن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية